Moglie scoperta dal marito mentre lo tradisce: finisce male

In Sicilia una 30enne viene scoperta dal marito mentre lo tradisce: la reazione dell’uomo è di quelle più comuni: ma il tutto avviene grazie ad un “amico”

Accade in Sicilia dove una giovane donna di 30 anni si allontana dalla famiglia in cerca di tranquillità. Quella mattina la moglie non aveva retto la monotonia quotidiana. E tutto ad un tratto, dietro ad una comune scusa, esce di casa nell’intento di consumare una fuga amorosa con il suo amante.

La donna era solita preparare la cena ai figli e al marito rientrato da lavoro, ma quel giorno decise di dedicarsi totalmente a se stessa. Poco prima dell’ora di cena, la ragazza varca la soglia della porta portando con sè cane di famiglia per far credere al marito e ai figli l’intenzione dell’allontanamento all’ora di punta.

Il marito non vedendo alcuna pietanza in fase di preparazione sulla cucina di casa, decide di prendersi i figli sulle spalle e di andare nella rosticceria più vicina a quell’abitazione del comune di Gela.

In lontananza uno dei figli indica al padre la presenza del cane di appartenenza legato ad un albero della piazza appena all’esterno di quel locale, dove il padre era solito recarsi insieme agli amici.

Madre di famiglia colta sul fatto: la figura decisiva della vicenda

Il proprietario della rosticceria aveva abbassato la saracinesca a metà. Il tutto con l’intento di lasciarsi andare in una travolgente passione con l’amante, la madre della famiglia sopracitata.

L’animale domestico era visibilmente agitato quasi come se volesse far segno ai familiari in avvicinamento, una volta riconosciuti, di una presenza sospetta all’interno di quel bar rosticceria. Quando il marito insieme ai figli si avvicina all’esercizio commerciale, uno dei due bambini nota la gamba della madre in segno di apertura e lo fa presente al papà.

L’uomo inizia a dubitare e decide di avventurarsi nel locale cogliendo la moglie sul fatto. Preso dalla rabbia accumulata in un lasso di tempo brevissimo, si scaglia ferocemente sul corpo dell’amante della moglie.

Quel cane di famiglia è stata l’àncora di salvezza per il padrone, segno che i veri amici del cuore sono proprio loro.