Elisabetta Canalis in costume con un’amica bellissima, fantastiche – FOTO

Elisabetta Canalis ha postato una foto su Instagram in cui è con un’amica, bella come lei. Le due sono insieme al mare.

L’ex velina bruna regala ai suoi fan e follower di Instagram scatti di estrema bellezza e sensualità. Qualche ora fa, la Canalis ha pubblicato una foto in cui è con un’amica al mare su un spiaggia di Malibu in California. Le due sono una più bella dell’altra e sono in costume, intero bianco per Elisabetta e due pezzi rosso per l’altra ragazza. La didascalia alla foto è stata la seguente: “One of the best things of our quarantine here in LA has been having friends to trust who were always there for us. @kingaofthejungle 🌈❤️✨”, “Una delle cose migliori della nostra quarantena qui a Los Angeles è stata avere amici che si fidano che c’erano sempre lì per noi”.

La ritrovata libertà di Elisabetta Canalis

Elisabetta Canalis è sempre molto attiva sui social network e nei mesi di quarantena lo è stata ancor di più, come un po’ tutti i personaggi del mondo dello spettacolo, per via di avere tanto tempo a disposizione da dedicare ai propri follower, che la amano e la apprezzano da tutti i punti di vista.

In questi mesi Elisabetta si è tanto dedicata molto alla cura del suo corpo e allo sport, così da condividere sul suo profilo Instagram i suoi allenamenti.