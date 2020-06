La mappa regione per regione dell’epidemia: bilancio al 14 giugno

Il Dipartimento della Protezione Civile ha pubblicato nel pomeriggio il nuovo bollettino e la mappa regione per regione dell’epidemia da Covid-19 diffusasi in Italia.

Intorno alle 18, il Dipartimento della Protezione Civile ha aggiornato il bollettino relativo all’epidemia da coronavirus diffusasi in Italia. A quasi quattro mesi dal primo caso positivo nel nostro Paese, i casi totali sono saliti ad oltre 236mila. Prosegue, invece, il calo, iniziato lo scorso 20 aprile, dei soggetti attualmente positivi che ad oggi sono poco più di 26mila. In calo anche i pazienti di terapia intensiva, mentre parallelamente salgono le persone guarite dal virus.

Covid-19 Italia, la mappa dell’epidemia regione per regione: bilancio al 14 giugno, aumentano i guariti

La Protezione Civile, come di consueto, ha pubblicato nel pomeriggio di oggi, domenica 14 giugno, il bollettino con l’aggiornamento sullo stato dell’epidemia da Covid-19 in Italia. Stando alla nota del Dipartimento, il numero dei soggetti risultati positivi al virus è salito a 236.989 con un incremento di 338 nuovi casi. Di questi, gli attualmente positivi sono ad oggi 26.274, ossia 1.211 in meno rispetto alla giornata di ieri. Nuovo alleggerimento anche per i reparti di terapia intensiva delle strutture ospedaliere italiane: sono 209 i ricoveri in totale (-11 ).

Salgono ancora le persone guarite dal virus che, stando ai nuovi dati, hanno raggiunto le 176.370 unità, ossia 1.505 in più nelle sole ultime 24 ore. Purtroppo sia aggrava ancora il bilancio dei decessi con 44 morti segnalati da ieri che hanno portato il totale a 34.345.

La mappa dei contagi da Covid-19 regione per regione, secondo i dati forniti sul sito del Dipartimento della Protezione Civile, aggiornata ad oggi, domenica 14 giugno.

REGIONE – CONTAGI COMPLESSIVI – DECESSI – GUARITI

– Lombardia 91.658 – 16.449 – 59.220;

– Piemonte – 31.059– 4.012 – 24.399;

– Emilia Romagna – 28.073 – 4.204– 22.232;

– Veneto – 19.219 – 1.978 – 16.469;

– Toscana – 10.180 – 1.085 – 8.596;

– Liguria – 9.879 – 1.521 – 8.115;

– Lazio – 7.955 – 808 – 5.825;

– Marche – 6.758 – 993 – 5.139;

– Campania – 4.609 – 430 – 3.860;

– Puglia – 4.515 – 532 – 3.565;

– Trento – 4.447 – 464 – 3.917;

– Sicilia – 3.457 – 279 – 2.341;

– Friuli Venezia Giulia – 3.296 – 343 – 2.850;

– Abruzzo – 3.279 – 456 – 2.312;

– Bolzano – 2.613 – 291 – 2.227;

– Umbria – 1.436 – 77 – 1.339;

– Sardegna – 1.363 – 132 – 1.198;

– Valle d’Aosta – 1.191 – 144 – 1.040;

– Calabria – 1.162 – 97 – 1.021;

– Molise – 439 – 23 – 342;

– Basilicata – 401 – 27 –363.

Nessuno decesso nelle ultime 24 ore a Trento e Bolzano ed in dieci regioni della Penisola italiana. Sono, invece, zero i nuovi casi di contagio da ieri, come si evince dalla mappa della Protezione Civile, in otto regioni.

