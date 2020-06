Jesolo, turista stroncato da infarto sotto al sole

Tragica notizia in arrivo da Jesolo: un turista è stato stroncato da un infarti in una spiaggia.

Dopo in lungo lockdown e la difficile lotta al coronavirus, gli italiani e non solo hanno voglia di mare. Nel Veneto, in una delle regioni più colpite dal virus, le spiagge di Jesolo sono tornate ad essere affollate. I giovani stanno riempiendo gli stabilimenti e le spiagge libere per assicurarsi qualche ora di relax ed è stata lanciata anche J-beach, un servizio online per prenotare gratuitamente uno spazio da 16 metri quadrati in una spiaggia libera. Proprio dal comune veneto, tuttavia, è giunta una tragica notizia: un turista è morto a causa di un infarto mentre prendeva il sole in spiaggia.

Tragedia a Jesolo: turista stroncato da un infarto in spiaggia

Un turista tedesco è morto venerdì mentre prendeva il sole in spiaggia a Jesolo. L’uomo era giunto in Veneto per le vacanze con la sua famiglia affittando un appartamento della zona. Secondo le ricostruzioni, l’uomo si era appisolato su un lettino mentre i familiari rientravano a casa. Trascorse diverse ore, quando la famiglia è tornata in spiaggia per farlo rientrare, hanno trovato l’uomo morto in spiaggia. Sul posto sono arrivati gli operatori sanitari e la polizia di Stato per accertare le cause del decesso. La salma è stata ricomposta nella cella mortuaria dell’ospedale cittadino ed è stata poi messa a disposizione dei familiari.

La spiaggia di Jesolo ha dedicato un tratto del ‘lungomare delle stelle’ agli operatori sanitari impegnati in prima linea nella lotta al coronavirus. Per la prima volta dal 2001 Jesolo non renderà omaggio ad un vip ma ad una categoria di persone.