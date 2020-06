Naike Rivelli, cena in perizoma e.. a testa in giù – FOTO

Naike Rivelli continua a pubblicare scatti al limite su Instagram mettendo in suo lato B in primissimo piano.

Naike Rivelli continua ad infiammare il mondo dei social con scatti al limite. Le sue ‘curve’ e il suo ‘lato B’ sono sempre in primissimo piano. La figlia di Ornella Muti vanta più di 272mila follower su Instagram: quasi a cadenza giornaliera lei condivide foto e immagini bollenti. In realtà, e questo va sottolineato, la bella e sensuale Naike ha utilizzato i suoi scatti per catturare l’attenzione e rivolgere critiche al governo, alla gestione del lockdown e alle istituzioni.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Sabrina Salerno esce dalla piscina: il fisico da infarto

Naike Rivelli e la cena bollente: lo scatto è virale

Naike Rivelli ha deliziato nuovamente i suoi fan con una foto bollente. L’immagine ha fatto subito il giro del web. Per guardare lo scatto clicca su successivo.