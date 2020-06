Sabrina Salerno, esce dalla piscina: il fisico da infarto – FOTO

Sabrina Salerno non delude i suoi fan: la cantante ha postato un nuovo scatto su Instagram da infarto.

Sabrina Salerno, nonostante i 52 anni, ha un fisico mostruoso e ‘curve’ da mozzafiato. La cantante è una vera e propria star dei social: il suo account Instagram è seguito da ben 517mila follower. Il tempo sembra non passare mai per la ligure, splendida oggi come negli anni ’80, quando faceva sognare tutti con i suoi brani e le sue hit. La Salerno ama condividere scatti bollenti sui social network mettendo in mostra la sua forma smagliante. Poco fa la classe ’68 ha condiviso su Instagram un nuovo scatto in costume: il post ha raggiunto in poco tempo più di 12mila likes.

Lo scatto in piscina di Sabrina Salerno

