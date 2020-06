Fernando Muslera, l’ex portiere della Lazio ai box: la diagnosi è da brividi

Disavventura per l’ex portiere della Lazio, Fernando Muslera, oggi al Galatasaray. L’uruguagio si fa male durante una partita: diagnosi preoccupante

Fernando Muslera, l’estremo difensore del Galatasaray ha rimediato un infortunio shock durante una partita di Super Lig turca. La sfida era tra Rizespor e il club principale di Instabul che al minuto 24 del primo tempo ha subìto un’interruzione di circa 8 minuti.

Muslera, ex Lazio e portiere della nazionale uruguaiana con la quale ha alzato la Copa Sudamericana al cielo nel lontano 2011 si è accasciato a terra a causa di uno scontro di gioco e ha allertato con il braccio alzato i soccorsi.

Smorfie di dolore allucinanti e urla strazianti si sono avvertite all’interno dell’impianto Çaykur Didi di Rize. Gli spray antidolorifici non sono serviti a sedare l’infiammazione e solo a quel punto i medici del club Galatasaray hanno temuto il peggio per l’estremo difensore biancoceleste.

La gara è terminata sul risultato di 2-0 a sorpresa nei confronti dei padroni di casa, ma la macchia su quella sfida rimarrà indelebile.

Fernando Muslera, la diagnosi in ospedale è davvero allarmante

Il match tra Rizespor e Galatasaray verrà ricordato per molto tempo dai tifosi turchi per aver assistito ad una reazione atroce di Fernando Muslera. Il giocatore è rimasto a terra, adiacente al palo della porta finchè non è arrivata l’ambulanza.

Il trasporto in ospedale era dunque inevitabile per l’estremo difensore con un passato in Serie A. Muslera ha rimediato un brutto infortunio alla gamba preferita. Il club di Instabul ora dovrà a rinunciare al suo portiere titolare almeno fino all’inizio del prossimo anno.

I risultati diagnostici non hanno lasciato speranza alcuna per un rientro in campo a breve. Frattura del perone e della tibia per Fernando Muslera, il quale ha davvero assaggiato attimi di paura e alta tensione, nonchè temuto di dover interrompere anzitempo la propria carriera.

Ora Muslera dovrà sottoporsi ad ulteriori controlli che con molta probabilità confermeranno la frattura completa e scomposta del piede destro.