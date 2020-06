Malore in piscina: ragazzo muore sotto gli occhi della fidanzata e degli amici

In uno stabilimento di Marina di Ravenna, un ragazzo di 17 anni è deceduto dopo essere uscito dalla piscina, colpito probabilmente da un malore. Il dramma si è consumato sotto gli occhi della fidanzata e degli amici.

Un ragazzo di soli 17 anni è deceduto nel pomeriggio di sabato in uno stabilimento balneare a Marina di Ravenna, frazione del capoluogo di provincia emiliano. La vittima, Andrea Rossi di Ravenna, sarebbe stato colpito da un malore e, dopo essere uscito da una piscina, e si è accasciato a terra. Ad assistere alla tragedia la comitiva di amici con i quali il 17enne si era recato presso lo stabilimento e la sua fidanzata. Sul posto si sono precipitati, allarmati dai presenti, i sanitari del 118 che non hanno potuto far nulla per il ragazzo.

Dramma in uno stabilimento balneare a Marina di Ravenna, dove un ragazzo di 17 anni è deceduto nel pomeriggio di sabato 13 giugno. Secondo quanto riportato dalla redazione de Il Resto del Carlino, Andrea Rossi, 17enne di Ravenna, dopo una nuotata in piscina sarebbe uscito dall’acqua e si sarebbe accasciato a terra. Una tragedia consumatasi davanti agli amici e la fidanzata del 17enne che si erano recati presso lo stabilimento per festeggiare il compleanno della ragazza.

Il giovane è stato immediatamente soccorso prima dai bagnini della struttura e successivamente dallo staff medico del 118 giunto sul posto. Purtroppo tutti i tentativi di rianimazione si sono rivelati inutili, per il ragazzo non c’è stato nulla da fare. L’ipotesi più accreditata è che Andrea sia stato colpito da un malore fatale.

Una tragedia che ha sconvolto l’intero capoluogo di provincia emiliano, soprattutto gli amici ed i compagni di scuola del 17enne che frequentava l’istituto Engim di Ravenna dopo aver lasciato Ragioneria. La direttrice della scuola, ai microfoni de Il Resto del Carlino, ha descritto Andrea come un ragazzo meraviglioso, sempre sorridente e molto educato.

Non è ancora stata fissata una data per i funerali del 17enne, probabilmente per eventuali accertamenti in merito al decesso.