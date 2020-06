Raffaella Fico, forme esplosive da perdere la testa – FOTO

Raffaella Fico lascia a bocca aperta i suoi follower su Instagram con una foto che, seppur molto semplice, incontra il gradimento degli utenti

Il tempo non sembra intaccare affatto la bellezza di Raffaella Fico. Infatti la showgirl giorno dopo giorno, foto dopo foto, pare essere sempre più affascinante. La donna è di una bellezza prorompente. Anche con addosso poco trucco o completamente acqua e sapone, Raffaella raccoglie il favore del suo immenso pubblico.

Un numero decisamente elevato di ammiratori che non mancano mai quotidianamente di lasciarle ‘like‘ o commenti positivi sotto i contenuti da lui postati. Ebbene, anche l’ultimo post pubblicato dall’ex del centravanti della Brescia, Mario Balotelli, non ha fatto eccezione in tal senso.

