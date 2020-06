Calciomercato Juventus, nel mirino un attaccante del Napoli: a breve un incontro

Il centravanti del Napoli Arkadiusz Milik sarebbe entrato nel mirino della Juventus e tra pochi giorni non si esclude un incontro per parlare dell’operazione di calciomercato.

Mercoledì Juventus e Napoli si contenderanno il primo trofeo stagionale: la Coppa Italia. Nei giorni successivi, o stesso dopo la finale, le due dirigenze potrebbero incontrarsi per discutere di una trattativa di mercato di cui si parla da giorni. Pare che i bianconeri siano interessati al centravanti Arkadiusz Milik che non avrebbe intenzione di rinnovare con la squadra partenopea. Per concludere l’operazione non si esclude anche l’ipotesi di un inserimento di una contropartita tecnica da parte della Juve.

Leggi anche —> Calciomercato Juventus, dalla Spagna: Cristiano Ronaldo potrebbe tornare al Real

Calciomercato Juventus, nel mirino Milik del Napoli: non si esclude una contropartita tecnica

Juventus e Napoli stanno preparando la finale di Coppa Italia che si disputerà mercoledì sera allo stadio Olimpico di Roma. Le due compagini si contenderanno, dunque, dopo mesi di stop per via dell’emergenza coronavirus, il primo titolo della stagione. Oltre alla rivalità con i bianconeri, per la squadra di Gattuso la conquista del trofeo ha un rilievo notevole. I partenopei, difatti, dopo un inizio di stagione a rilento sono fuori dalla corsa Scudetto, contrariamente a quanto accaduto negli ultimi anni. Il Napoli in 26 gare ha raccolto 39 punti, 17 in meno rispetto alla scorsa stagione, e si ritrovano al sesto posto della classifica a 24 lunghezze dalla Juve capolista e a 9 dalla zona Champions.

Mentre le due squadre preparano la finale, pare che tra le dirigenze si sia creato un nuovo intreccio di mercato. Nel mirino della Vecchia Signora pare sia finito il centravanti azzurro Arkadiusz Milik. L’attaccante polacco è in scadenza nel 2021 e, come riporta la redazione di Tuttosport, sembra non essere intenzionato al rinnovo con il Napoli che, dunque, avrebbe aperto ad una trattativa con i bianconeri. La richiesta del presidente Aurelio De Laurentiis è di 50 milioni di euro, ma sarebbe anche disposto a chiudere l’operazione con una contropartita tecnica. Gli indiziati principali da inserire sarebbero, come riporta Tuttosport, i difensori Romero e Rugani, il portiere Perin, l’esterno Luca Pellegrini, ma soprattutto Federico Bernardeschi che sembra essere in cima alla lista delle preferenze.

Mercoledì, già dopo la finale, o nei giorni successivi le due società, dunque, potrebbero sedersi al tavolo per discutere l’arrivo di Milik alla Juventus, destinazione molto gradita al polacco su cui ci sarebbe anche l’interesse di Arsenal e Atletico Madrid.

Leggi anche —> Coppa Italia, mercoledì la finale: statistiche e curiosità su Juventus-Napoli

Milik potrebbe, dunque, seguire le orme del suo “predecessore” Gonzalo Higuain che dopo tre stagioni all’ombra del Vesuvio si trasferì a Torino nel 2016.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.