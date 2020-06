Si è spento domenica il senatore di FdI e assessore Stefano Bertacco. Aveva 57 anni

Lutto cittadino e bandiere a mezz’asta per la morte di Stefano Bertacco, deceduto a Verona all’ospedale di Borgo Roma dove era stato ricoverato d’urgenza a causa dell’aggravarsi della malattia. Assessore ai Servizi Sociali del Comune, era cresciuto politicamente nel Movimento Sociale Italiano per poi passare recentemente a Fratelli d’Italia. È stato a lungo impegnato anche nell’associazione Agaras che sostiene la Comunità di San Patrignano.

Durante la conferenza stampa di oggi, il sindaco Federico Sboarina, visibilmente commosso, così ha ricordato Bertacco: “La città ha perso un grande assessore, il miglior assessore al Sociale che la città abbia mai avuto. Perdo un pezzo importante della mia vita e la città perde un pezzo importante della sua“.

Cordoglio trasversale per il senatore Bertacco

Grande cordoglio per la scomparsa di Bertacco è stato espresso da diversi esponenti del mondo politico. Il coordinatore veneto della Lega, Lorenzo Fontana così fa trasparire in una nota: “Lo ricordiamo come un uomo, un amico e un esponente delle istituzioni che si è sempre speso per Verona, per i veronesi, soprattutto per le persone con fragilità“.

Il senatore Fdi Ignazio La Russa ha voluto ricordarlo con le seguenti parole su Twitter: “La destra italiana e la politica tutta oggi perdono una persona perbene, un uomo dai valori importanti. Se ne va un caro amico, sempre sorridente. Ciao Stefano, a Dio“.

Giorgia Meloni lascia un commento molto provato sulla sua pagina Facebook: “Non ce l’ha fatta il senatore Stefano Bertacco, tra i migliori combattenti che la Destra italiana abbia potuto vantare. Quando l’ho visto l’ultima volta, dieci giorni fa, ho pensato che la vera forza non ha bisogno di essere aggressiva. La vera forza ha esattamente il volto di Stefano. Gentile, sorridente, rassicurante. Era sicuro che avrebbe vinto lui sulla malattia, e forse in fondo l’ha fatto. Stefano, tutti noi siamo stati fieri di averti al nostro fianco, e combatteremo anche nel tuo nome, per l’Italia fiera e giusta che tu sognavi. Addio, fratello. Ti voglio bene”.

La presidente di Forza Italia Anna Maria Bernini rilancia in una nota ufficiale: “La notizia della morte del senatore Bertacco ci lascia profondamente addolorati e ci fa sentire più soli. Stefano è stato un politico infaticabile, di alto profilo istituzionale, che ha saputo unire l’attività parlamentare al costante impegno di assessore nella sua città per il mondo del sociale e del volontariato”.

Sbaorina ha annunciato per domani mattina l’allestimento della camera ardente nell’androne di palazzo Barbieri dalle 9 alle 18 e poi anche mercoledì mattina fino all’orario in cui dovrà essere preparata la salma per il trasporto a San Zeno dove verranno celebrati i funerali alle 15.30. Proclamato lutto cittadino per la giornata di mercoledì.