Fabrizio Corona mostra il fisico e si presenta mezzo nudo su Instagram – FOTO

Fabrizio Corona mostra il fisico e si presenta mezzo nudo su Instagram. Le donne impazziscono

Fabrizio Corona negli ultimi anni ha raggiunto il picco di successo anche su Instagram. Da un po’ di tempo sta conducendo una vita molto diversa, gli ultimi anni sono stati pieni di cambiamenti e quello più grande ha un solo nome: quello di suo figlio.

Fabrizio Corona mostra il suo fisico su Instagram

Fabrizio e Carlos oramai sono inseparabili. E, anche se Fabrizio e Nina non stanno più insieme da tanto tempo, si sono riappacificati per il bene del ragazzo e ora sono una famiglia anche senza stare insieme. La quarantena Fabrizio l’ha trascorsa con Carlos, un momento importante che non dimenticheranno mai. Hanno avuto modo di stare insieme tutti i giorni, tutto il giorno, cosa che prima non riuscivano sicuramente a fare considerando la scuola e gli impegni sociali del ragazzo. D’altronde questa quarantena di positivo ha avuto questo un po’ per tutti, in particolar modo per i vip: hanno passato tanto tempo insieme ai loro familiari, cosa che nella vita di tutti i giorni non riescono mai a fare.

Fabrizio su Instagram è molto attivo, pubblica spesso foto insieme al suo ragazzo ma anche da solo. Spesso l’artista di queste foto è proprio il figlio Carlos, a cui probabilmente ha trasmesso la passione per la fotografia. Gli ultimi scatti in particolare ha fatto impazzire i followers di Corona: negli scatti è mezzo nudo, il fisico e i tatuaggi in bella vista. Le foto hanno ricevuto tantissimi likes, commenti e apprezzamenti da parte dei suoi followers.