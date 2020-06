Martina Colombari e il bacio appassionato: la FOTO ricordo

Martina Colombari condivide un momento intimo del matrimonio con Billy Costacurta. Dopo 16 anni, i fan ancora impazziscono per l’amore tra i due.

Ancora radiosa, nonostante gli anni che passano, l’ex Miss Italia continua ad essere particolarmente seguita sui social. Ed è proprio sui social che Martina Colombari ha deciso di condividere una foto ricordo del suo matrimonio con Billy Costacurta. Come dimenticare la gettonatissima storia d’amore tra i due: un legame che va avanti da più di 16 anni. Proprio in occasione del loro sedicesimo anniversario, l’attrice e conduttrice televisiva (nonché ex modella) permette ai fan di rivivere il loro momento più intimo.

Martina Colombari: il bacio con Billy Costacurta

Si amano da 16 anni ed hanno un figlio, Achille, di 15. L'ex Miss Italia e l'ex difensore del Milan sono "ex" solo lavorativamente. La loro storia va ancora a gonfie vele, così come la loro popolarità sul web. La foto che celebra il loro amore ha attualmente 27.000 likes e molti ancora sembrano arrivarne. I commenti sotto al post ne celebrano il legame e le emoticon a forma di cuore si sprecano.