Michelle Hunziker: “amo fantasticare, tanto vale farlo in…” sensualità FOTO

Michelle Hunziker ha condiviso sui social uno scatto in cui si mostra in tutta la sua sensuale bellezza ai suoi moltissimi fan

Michelle Hunziker non smette di lasciare ammirati i fan pubblicando sul suo profilo Instagram una foto dalla quale traspare bellezza e sensualità. La showgirl svizzera mostra quello che sarà probabilmente il look della prossima puntata di Striscia la Notizia, il fortunato tg satirico che conduce insieme a Gerry Scotti. Nello scatto la Hunziker fa una vera e propria dichiarazione d’amore al colore rosa facendosi ritrarre su uno sfondo di fenicotteri avvolta da una giacca pink. “Inizio a fantasticare..tanto vale farlo in rosa” e a fantasticare sono anche i suoi tantissimi follower che possono ammirarla in una giacca chiusa con dei bottoni dorati che a mala pena riescono a contenere le sue forme generose. Il rosa riesce a mettere in luce la sua carnagione ambrata risaltata anche dal leggero trucco che oltretutto ne illumina lo sguardo.

Michelle Hunziker saluta Striscia la Notizia

Fra pochi giorni la bellissima Michelle Hunziker saluterà insieme al compagno di lavoro Gerry Scotti gli spettatori di Striscia la Notizia ma fortunatamente non sarà un addio. Per il tg satirico, ideato da Antonio Ricci si tratta infatti dell’abituale pausa estiva durante la quale i conduttori, oltre ad un meritato riposo, potranno dedicarsi ad altri progetti. Al posto dell’abituale appuntamento con Striscia la Notizia andrà in onda, dal 28 giugno, Paperissima sprint ovviamente sempre nella stessa fascia oraria ovvero alle 20.35 su Canale 5. Al timone del programma più famoso di papere e ci saranno il famoso ciclista Vittorio Brumotti e le bellissime Veline Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva.

Inizia quindi per gli spettatori di Canale 5 un periodo di risate e divertimento con gli errori e gli strafalcioni più simpatici della tv e i video amatoriali provenienti da tutto il mondo