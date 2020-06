Nessuna proposta concreta a seguito di un “dialogo strategico” tra gli Stati Uniti e l’Unione europea. Esclusa l’idea del segretario americano

Conciliatore e arbitro delle differenze all’interno del suo stesso campo, Josep Borrell, l’alto rappresentante dell’Unione europea (UE), avrà fatto il possibile, lunedì 15 giugno, per convincere che un dibattito di qualche ora tra I ministri degli Esteri europei e il segretario di Stato americano Mike Pompeo hanno prodotto un risultato. Si evoca “un dialogo strategico” attorno alla relazione transatlantica, “pilastro dell’ordine mondiale”. Una fonte che ha seguito questa discussione di alto livello ha piuttosto riassunto la situazione nel modo seguente: “Non imparerai nulla perché non c’è nulla da imparare ”… “ Ho partecipato a molti incontri improduttivi, ma fino a questo punto… ”, ha anche sospirato uno dei partecipanti alla fine di questa videoconferenza.

Incontro Usa-Ue, respinta la proposta di Pompeo

Il menu di questo tanto atteso scambio era abbondante: i rapporti conflittuali con la Cina, il progetto di disimpegno militare americano in Germania, la questione israelo-palestinese, il quartiere orientale con la situazione in Ucraina. In realtà, “l’unico messaggio di Pompeo era: uniamo e formiamo una coalizione contro Mosca e Pechino“, sintetizza un esperto del fascicolo. Nelle cancellerie, il messaggio consegnato è ovviamente più patinato. Non si tratta di aumentare le differenze con gli americani, ma piuttosto di invitarli, ad esempio, a rinnovare le relazioni con l’Organizzazione mondiale della sanità, “perché la cooperazione multilaterale è più necessaria che mai“, si evince dall’incontro. Borrell, tuttavia, non ha parlato pubblicamente delle proposte sanzioni statunitensi contro i membri del Tribunale penale internazionale, che Parigi ha ritenuto “spaventose”.

Si è deciso poco o nulla, se non ripetere agli Usa di Trump che non esistono margini da parte dell’Unione di mettere in discussione la cooperazione Transatlantica. Niente mura contro Tizio o Caio.