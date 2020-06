Vasco Rossi nostalgico: “Vi dico chi è la Silvia della canzone” – FOTO

Vasco Rossi su Instagram pubblica due post che sanno di nostalgia. Rivela finalemente al suo pubblico dopo 43 anni chi sono Silvia e Jenny delle sue canzoni

Vasco Rossi, una vita al massimo. Ce lo raffiguriamo negli stadi, circondato da una folla di fan in delirio. Sudore sulla fronte, voce potente, batteria che batte incessantemente, chitarra che ruggisce note conosciute, piene di energia.

Eppure il cantante di Zocca nasconde anche un lato tenero e nostalgico che spesso va trapelare anche dalle immagini che egli stesso condivide con il suo pubblico su Instagram. In occasione del 43° anniversario dell’uscita del 45 giri Jenny/Silvia, il Blasco nazionale finalmente ci svela l’identità di queste due donne a cui ha dedicato altrettante canzoni che hanno segnato la sua carriera.

Jenny è una figura allegorica, non realmente esistente. Una rappresentazione fisica messa su musica della depressione del cantante. “Jenny è invece la trasposizione dei miei periodi di esaurimento nervoso. Oggi si chiama depressione. Avevo sempre la paura di finire esaurito.” – scrive lo stesso Vasco Rossi. Dal testo stesso si evince questo senso di irrequietezza: “Forse potrà anche guarire un giorno, Jenny è pazza.”

Chi è Silvia, la musa di Vasco Rossi

E Silvia invece? Chi è? Silvia esiste veramente. Era una ragazzina di 14 anni che abitava vicino al Blasco nazionale. Come in Albachiara, la descrive nel suo passaggio dall’età infantile a quella adolescenziale. Sboccia la femminilità prematura in una giovane che inizia a sentirsi donna. Si guarda allo specchio, mette un po’ di rossetto, guarda le sue forme che stanno sbocciando e ha tutta la vita davanti a sè.

A Vasco piace molto parlare nei suoi testi di questo lato femminile, molto spiccato in lui. Egli stesso dice che è cresciuto circondato da donne forti, non potrebbe farne a meno. “Racconto queste cose perché ho una parte femminile importante, sono cresciuto in mezzo alle donne delle famiglia, la mamma e le zie: l’Espedita, l’Iliana, la Rosanna e l’Ivana.” – rivela su Instagram.

La Silvia della canzone è Silvia Benuzzi. Da musa di Vasco è diventata una professoressa di filosofia. Qualche anno fa ha disse: “Non sapevo che si riferisse a me all’inizio. Lo scoprì durante una presentazione. Le persone presenti parlavano del brano e guardavano me. In quel momento ho capito che ero io la Silvia della canzone.”

