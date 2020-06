Viaggi al tempo del Covid, ci sono le prime indicazioni dell’Oms

Si ricomincia con i viaggi in Europa e dall’Oms arrivano le prime linee guida su come comportarsi in aereo: ”Mascherine obbligatorie”

I Paesi europei, ad eccezione di qualcuno, fanno cadere le barriere alzate in seno all’emergenza sanitaria e si ricomincia a viaggiare. Ci sono molti dubbi però in merito alle misure da adottare e come comportarsi in aereo.

A dare maggiore chiarezza ci pensa l’Organizzazione Mondiale della sanità che nella persona del capo del programma per le emergenze sanitarie dell’Oms, Mike Ryan, ha parlato a tutti i cittadini.

È lui che ha fornito le prime indicazioni per i viaggi in aeroplano durante la conferenza stampa che si è tenuta a Ginevra: ”E’ un ambiente particolare, quello che si consiglia è di ricorrere a misure di igiene extra” ha detto a tutti i cittadini europei e non solo.

Viaggiare sì dunque ma con le dovute precauzioni, per sé e gli altri.

Viaggi e consigli per viaggiare, parla l’Oms

L’Organizzazione mondiale per la Sanità ha lanciato ieri le prime indicazioni per viaggiare in sicurezza sugli aerei. Solo una prima tranche di consigli ai quali seguiranno nei prossimi giorni altre linee guida.

“Quello degli aeroplani è un ambiente particolare con più persone costrette le une vicino alle altre” ha spiegato Mike Ryan, capo del programma per le emergenze sanitarie dell’Oms.

“Quello che si consiglia è di ricorrere a misure di igiene ‘extra’ e altri sistemi che riducano il rischio di contagio da Covid-19, incluso l’uso di mascherine“. Sì alle mascherine dunque durante i viaggi in aereo per quelli Europei.

Per tutti gli altri ci saranno degli aggiornamenti “come in tutte le situazioni di trasporto suppongo la chiave sia quanto il viaggiatore protegge se stesso e quanto le autorità gestiscano al meglio ambienti come gli aeroporti, dove è difficile mantenere il distanziamento fisico”.

Per l’organizzazione “bisogna garantire un’esperienza di viaggio il più sicura possibile” con la consapevolezza che avere la massima sicurezza è cosa pressoché impossibile.

Nonostante questo, deve essere possibile “tracciare tutti i passeggeri, per informare immediatamente le autorità in caso di bisogno – puntualizza e conclude Ryan – Questo sarà incluso nelle raccomandazioni a cui stiamo lavorando”.

