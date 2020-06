Miriam Leone, la FOTO in costume su ‘Grazia’ mette in ginocchio i fan

Miriam Leone una volta di più fa uscire di testa i suoi ammiratori: lo scatto sulla rivista ‘Grazia’, condiviso sui social, è da urlo

Fin da quando ha vinto il concorso di Miss Italia, nel 2008, si è affermata come una delle icone sexy all’italiana del ventunesimo secolo. Parliamo ovviamente di Miriam Leone, che da quel momento in poi ha vissuto una carriera in costante ascesa nel mondo dello spettacolo. Passata alla storia soprattutto la sua interpretazione nella trilogia mandata in onda da ‘Sky’ su Tangentopoli, con gli anni dal 1992 al 1994. Nei panni del conturbante personaggio di Veronica Castello, ha davvero acceso la fantasia e la passione degli italiani. E continua a farlo. Presto la vedremo nuovamente al cinema, in ‘L’amore a domicilio’, nel quale, come sempre, ricoprirà i panni di una donna dal fascino assolutamente fatale.

