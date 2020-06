Miriam Leone, polemica per le sue sopracciglia | Il caso su Twitter – FOTO

Miriam Leone nella bufera per una foto che la mostrerebbe, a detta di qualcuno, con le sopracciglia troppo spesse ma il popolo di Twitter la difende

Nelle ultime ore l’hashtag #MiriamLeone sta letteralmente spopolando su Twitter. È in cima ai trending topic in Italia a causa di una polemica che riguarda l’ex Miss Italia. Tutta “colpa” di una foto che ritrae Miriam Leone in primo piano. Un’immagine che come sempre ha ricevuto una pioggia di ‘like’ e commenti di complimenti. Su Twitter però a una utente non è piaciuto affatto un particolare di questo scatto.

E così con un tweet ha commentato. “Volevo dire a Miriam Leone che per queste sopracciglia bisogna chiedere i diritti d’autore a Marrabbio di “Kiss me Licia”“. Parole che hanno scatenato una vera e propria polemica sul social network. Il popolo del web ha preso le parti praticamente in blocco della bellissima attrice.

Miriam Leone attaccata per le sue sopracciglia. Ma il popolo di Twitter la difende

C’è chi ha postato. “Per me Miriam è la donna più bella d’Italia e non esagero – ha affermato –. Criticare lei significa davvero avere dentro tanta invidia, ma – ha aggiunto – non quell’invidia di chi pensa ‘vorrei essere come lei’, l’invidia di chi deve svilire qualcosa solo perché non gli appartiene“.

E sono molti i messaggi di questo tenore da parte di persone che stanno difendendo a spada tratta la donna. Infatti altri scrivono. “Per me Miriam Leone può mettere un sacchetto in testa e resta la donna italiana più bella – un altro utente ha postato – poi la bellezza in generale non si giudica, ma per criticare la sua o sei cieco o non hai gusto“.

E ancora. “Criticare una donna per l’aspetto fisico è già di per se una cafonata, ma – ha evidenziato – criticare una donna come Miriam Leone per le sopracciglia è pura blasfemia – ha esclamato –. Ma ci vedete? questa donna è perfetta!“.