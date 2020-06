Cina-India, scontri violenti sul confine: si rischia una guerra

Le due potenze si stanno affrontando con scontri violenti in un brutale combattimento corpo a corpo che ha ucciso almeno 20 persone in Himalaya

ll Global Times, il giornale del Partito Comunista al potere, che ha una diffusione di 1,5 milioni, ha pubblicato un editoriale infuocato. Ha avvertito che Pechino non si ritirerà dallo scontro – e ha affermato che “il divario tra la forza della Cina e quella dell’India è evidente”. Il giornale – che è spesso visto come il portavoce non filtrato dei sovrani cinesi – incolpava “l’arroganza e l’incoscienza” dell’India per le rinnovate tensioni. Ha anche aggiunto che la Cina non si “inchinerà alle minacce di Nuova Delhi” sulla disputa sul confine, che lunedì ha visto i suoi primi decessi. Non si vedevano così tanti dal 1975. La Cina non vuole trasformare le questioni di confine con l’India in uno scontro. Questa è buon passo verso la diplomazia dalla Cina. Ma la Cina è fiduciosa nella situazione al confine. Non crea e non creerà conflitti, ma non teme neppure conflitti.

Scontri violenti, con bastoni e pietre

Una sorta di avvertimento abbastanza agghiacciante è arrivato quando, secondo quanto riferito, l’India ha messo in allerta le sue navi da guerra e i suoi caccia. E nei suoi primi commenti pubblici, il Primo Ministro indiano Narendra Modi ha affermato che il Paese è pronto a reagire se provocato dalla Cina. In un discorso televisivo, il Primo Ministro ha dichiarato: “Vorrei assicurare alla nazione che il sacrificio dei nostri jawan non sarà vano. Per noi, l’unità e la sovranità del paese sono le cose più importanti. L’India vuole la pace ma è in grado di dare una risposta adeguata se istigata“.

Secondo quanto riferito dalla stampa cinese, i soldati sono morti per lo scontro violento lungo una cresta himalayana che ha visto le truppe indiane e cinesi scontrarsi con bastoni e pietre. Non sono stati sparati colpi nello scontro.