Usa, il coronavirus ha fatto più morti della Grande Guerra

Usa, il coronavirus supera i deceduti nella Prima guerra mondiale. Un dato allarmante. Record di contagi in Florida, Texas e Arizona

Negli Usa, il coronavirus supera i deceduti nella Prima guerra mondiale. Un dato allarmante. Il record di contagi si è avuto in Florida, Texas e Arizona. Le autorità locali hanno riferito che la Florida ha riportato 2.783 nuovi casi, il Texas 2.622 e l’Arizona 2.392. Secondo il bilancio della Johns Hopkins University, almeno 24.219 persone hanno contratto il Covid-19 negli Stati Uniti nelle ultime 24 ore. Almeno 800 pazienti sono morti. In totale, dall’inizio dell’epidemia, gli Stati Uniti hanno registrato 2.137.731 casi di Covid-19 e 116.963 vittime. L’epidemia prosegue. e politiche adottate non sono state molto efficaci.

Usa, il coronavirus avanza

Le chiusure sono durate poco e non è stata sensibilizzata abbastanza la popolazione sull’uso delle indicazioni e precauzioni necessarie. Lo hanno sottolineato più volte vari esperti sanitari. Intanto il governatore della Florida Ron DeSantis nega che l’aumento dei contagi dipenda dalla riapertura: “Dobbiamo avere una società che funziona“, ha detto. Contrapposizioni palesi tra mondo sanitario e politico negli Stati Uniti d’America. La cosa non ha prodotto risultati efficaci in termini di lotta alla pandemia e al coronavirus.

Intanto, al 17 giugno 2020 , 8.173.940 casi sono stati registrati in tutto il mondo, secondo i dati compilati dalla American Johns Hopkins University. Sottraendo i guariti e i morti, si stima che circa 3.775.086 persone soffrano ancora di Covid-19. Le politiche e le risorse destinate al conteggio delle morti legate a Covid-19 differiscono da stato a stato. Ad esempio, il Belgio ha una politica massimalista sul conteggio delle vittime; questa trasparenza ha l’effetto di aumentare meccanicamente la mortalità.