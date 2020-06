Antonella Mosetti, il VIDEO sensuale che blocca il web

Antonella Mosetti colpisce ancora e fa impazzire i social: su Instagram, il video da urlo della showgirl che lancia una ‘sfida’

Antonella Mosetti semplicemente scatenata. La modella e showgirl, in queste settimane, è tornata al lavoro dopo il lungo stop decretato dal lockdown. Gli scatti postati a ripetizione su Instagram, con vari servizi fotografici effettuati, ce la restituiscono in splendida forma. Nonostante i 44 anni, conserva un fisico semplicemente da favola, che evidentemente avrà tenuto allenato durante l’isolamento. Uno spettacolo per gli occhi, cui ha deciso di aggiungere un tocco decisamente piccante.

Antonella Mosetti, sexy più che mai su Tik-Tok: e la ‘sfida’ a Elettra Lamborghini

Come molte altre celebrità, Antonella si sta dilettando sul nuovo social network, TikTok. E il video appena postato è davvero da urlo. Un balletto oltremodo sensuale, in cui possiamo apprezzare alla perfezione le sue curve sinuose ed esplosive. Il tag a Elettra Lamborghini, evidentemente, non è casuale. Possiamo considerarla una sorta di guanto di ‘sfida’ alla regina del twerking italiano. E in effetti, a ben guardare, Antonella di argomenti ne ha eccome.

Lo stacchetto ha fatto subito migliaia di visualizzazioni e di commenti, estasiati per le forme prorompenti e la sensualità accattivante della Mosetti. Che si candida di diritto ad essere una delle regine dell’estate su Instagram. Ci aspettano altri scatti e video assolutamente da non perdere. Se le premesse sono queste, prepariamoci a vederne delle belle. E chissà se Elettra Lamborghini risponderà all’amo lanciato dall’amica…

