Barbara D’Urso , giubbotto di pelle e sguardo sensuale – FOTO

Barbara D’Urso, meravigliosa su Instagram, pubblica scatti seducenti ed infiamma i cuori del suo pubblico e scatena l’ira degli haters

E’ stata più volte tacciata di essere la regina del trash. I giornalisti dicono di lei che faccia pessima informazione, che speculi sulle disgrazie altrui. Gli esperti dei media l’accusano di diventare veicolo d’ignoranza abbassando la qualità dei programmi televisi italiani. Il pubblico invece la ama ogni giorno di più e la invita ad entrare a casa propria con un solo click del telecomando.

Barbara D’Urso, noncurante delle cattive opinioni dei cosiddetti “esperti”, si gode ormai da tempo l’ennesimo successo di una stagione positiva con dati di share che la confermano sul podio delle conduttrici tv più seguite.

L’azienda per cui lavora, Mediaset, non può far altro che acclamare i risultati confermandola anche per il prossimo anno. Attraverso un tweet ufficiale apprendiamo che “Barbara D’Urso partirà con Pomeriggio 5 il 7 settembre, con Live – Non è la D’Urso e Domenica Live il 13 settembre.”

Barbara D’Urso festeggia i suoi successi sui social