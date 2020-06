Costanza Caracciolo: il di dietro in vista è incantevole – Foto

Costanza Caracciolo in splendida forma pochi mesi dopo il secondo parto; la moglie di Bobo Vieri si lascia immortalare da dietro ed è incantevole, foto.

Costanza Caracciolo in splendida forma, pochi mesi dopo il parto della sua seconda bambina, e incanta tutti. Su Instagram, la moglie di Bobo Vieri ha pubblicato una foto scattata durante una passeggiata con le sue bambine lasciandosi immortalare di spalle. Una bellezza naturale e che conquista sempre tutti. L’ex velina di Striscia la Notizia, infatti, riesce ad essere estremamente elegante e raffinata anche con un look assolutamente sportivo come quello scelto per andare a passeggiare con Stella e Isabel.

Costanza Caracciolo in tenuta sportiva incanta tutti con la foto di spalle

Come tutte le mamme di bambini piccoli, Costanza Caracciolo sceglie un look casual e soprattutto comodo per uscire con le sue bambine. Pur sfoggiando un outfit tranquillissimo, Costanza incanta comunque tutti facendosi immortalare di spalle. Curiosi di vedere la foto? Cliccate su successivo.