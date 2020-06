Un’indagine Coop conferma che quest’anno chi partirà per le vacanze spenderà il 20% in meno rispetto il 2019

Come sarà quest’estate 2020? Non possiamo considerare tutto quello che è successo in questi ultimi mesi e che ci accompagnerà anche nei prossimi e di conseguenza siamo costretti a modificare anche la vacanze estive tanto attese.

Il comparto turistico è drasticamente in calo, a fronte di un aumento esponenziale riscontrato dal 2017 in tutta la Penisola. Una indagine realizzata da Coop per Robintur Travel Group rileva come oltre dieci milioni di italiani dopo l’emergenza Coronavirus stiano pensando a rinunciare alle vacanze per tutto il 2020, seppure ben 7 su 10 abbiano voglia di ripartire.

L’indagine rivela che chi partirà spenderà il 20% in meno dell’anno scorso e preferendo evitare gli assembramenti, molti italiani progettano di riscoprire la natura e la montagna. Il 25,4% degli intervistati prevede un budget tra i 500 e i 1000 euro a settimana mentre diminuiscono quelli che pensavano di dedicare un budget superiore a 3000 euro (da 14% all’8%).

Saranno privilegiati i soggiorni brevi e a basso costo: il budget sarebbe stato oltre i 1.200 euro senza Covid, ora si ridimensiona a mille euro a persona. Il Governo ha lanciato il bonus vacanze per chi ha reddito sotto i 40 mila euro l’anno ma sempre secondo la ricerca Coop solo il 24% pensa di ricorrere al tax credit previsto.

I dati Coop sulle previsioni di viaggio per le vacanze: boom degli spostamenti interni alla Penisola e kit anti-contagio per i turisti

Il mezzo di trasporto più utilizzato per le vacanze estive sarà l’automobile per il 76,8% degli italiani, anche perché ritenuto quello più sicuro e più efficace per raggiungere luoghi più isolati (63%). L’estate 2020 della Fase 3 non sarà sicuramente quella passata con gli amici ma si starà in famiglia (51,9%) o con il proprio partner. Inoltre rispetto al 2019 quest’anno si tende e ad affidarsi maggiormente alle agenzie turistiche, ben il 31% a fronte di un 18%.

La montagna è una metà molto gettonata considerando che la spiaggia impone l’obbligo del distanziamento tra ombrelloni e sdrai e inoltre i costi sembrano essere molto alti. La montagna è scelta anche dai giovani: la scelgono il 25% dei 23-35enni in previsione nell’estate 2020, contro l’11% nel 2019.

Anche se si tende a preferire sempre più le mete estive di mare (2019 mare 60,2% vs montagna 19,2% – 2020 mare 58,9% vs montagna 22,7%). L’Italia resta la meta preferita per l’86% degli intervistati con in testa Sicilia e Sardegna per trascorrere le vacanze estive 2020. Crescono però bene Toscana, Trentino, Calabria e costa Adriatica di Veneto, Romagna e Marche.

Altro aspetto evidenziato dalla ricerca Coop è che chi rinuncia alle vacanze lo fa perché scoraggiato dalle regole poco chiare e dalla normale paura di incappare ancora nel virus. Mascherine, guanti e disinfettanti sono di certo i kit essenziali da portare in valigia assieme a ciabatte e cappellino.

L’84% degli intervistati pensa addirittura a portarsi in vacanza i disinfettanti per superfici. Solo un italiano su quattro si augura di trascorrere le stesse vacanze di sempre, mentre il 48% degli intervistati sostiene di non andare in vacanza per i motivi legati alla psicosi Covid-19.

