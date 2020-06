Ragazzo di 11 anni rompe una pianta e si scusa con un biglietto

Parla Giovanni Grandi, docente che ha pubblicato il biglietto su Twitter: “Il mio prossimo corso di Etica Pubblica in Università non potrà che partire da qui”

Siamo circondati quotidianamente da brutte notizie ma ogni tanto ci arrivano dei gesti che riempiono il cuore e fanno parlare per la generosità che nascondono anche nella loro apparente piccolezza. E questo soprattutto se i gesti in questione sono ad opera di ragazzi e giovani uomini, come quello protagonista di questo curioso biglietto.

“Buongiorno, mi scusi per la pianta: l’ho colpita accidentalmente con un pallone da calcio. Ecco 5 euro per il danno”. Il biglietto è stato pubblicato su Twitter da Giovanni Grandi, professore di Filosofia Morale all’Università di Trieste. Il docente ha commentato così il post sulla sua pagina: “Lo ha lasciato un amico di nostro figlio (11 anni) insieme alla banconota e alla sua firma. Il mio prossimo corso di Etica Pubblica in Università non potrà che partire da qui”.

Un biglietto di scuse da incorniciare. Spoiler, la pianta sopravviverà

A trovare la nota e il denaro, poggiati sotto un vaso di fiori, è stato invece un vicino di casa del docente. Il personaggio principale invece un ragazzo delle medie preoccupato di aver rovinato una pianta tanto bella e intenzionato a rimediare per il suo errore.

Il vicino ha restituito i 5 euro al ragazzo perché il gesto, a detta proprio di questo, è stato più che sufficiente. E la pianta sembra che anche dopo aver ricevuto la pallonata si riprenderà in breve tempo.

