Laura Chiatti mostra le gambe, ma non si accorge di un dettaglio – FOTO

Laura Chiatti ha pubblicato un post sui social in cui si mostra in abbigliamento sportivo a bordo piscina con le gambe in bella vista

Visualizza questo post su Instagram I bambini riescono a fare il bagno anche con l’acqua a -20😂 Un post condiviso da laurachiatti82 (@laurachiatti82) in data: 18 Giu 2020 alle ore 8:44 PDT

La bravissima e bellissima attrice Laura Chiatti ha pubblicato un selfie in cui è a bordo piscina in mezzo a un prato verde ed è vestita in abiti sportivi con una maglietta verde chiaro e una gonna nera, da cui fuoriescono le gambe snelle, fin troppo snelle. Il particolare che balza agli occhi è infatti la sua estrema magrezza.

LEGGI ANCHE -> Elettra Lamborghini negli studi Rai si presenta in abiti bollenti FOTO

Il divertente messaggio di Laura Chiatti come didascalia della sua foto su Instagram

Visualizza questo post su Instagram Estate 😌 Un post condiviso da laurachiatti82 (@laurachiatti82) in data: 16 Giu 2020 alle ore 11:18 PDT

La Chiatti ha scritto una divertente didascalia alla sua foto: “I bambini riescono a fare il bagno anche con l’acqua a -20😂”, riferendosi ai suoi due figli piccoli, Enea di 5 anni e Pablo di 4. La 37enne attrice di Castiglione del Lago in provincia di Perugia il 15 luglio del 1982 è molto attiva sui social, sopratutto su Instagram dove pubblica tante foto di sé stessa e dei suoi splendidi bambini ma anche del marito Marco Bocci, con cui si è sposata praticamente subito, dopo pochi mesi dalla loro conoscenza.

LEGGI ANCHE -> Melissa Satta, outfit d’allenamento: che fisico, che forme FOTO

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici anche su sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram “ Mamma oggi ti faccio io i capelli “😮😮😮😮😂😂😂 @beatboxvintage_girls Un post condiviso da laurachiatti82 (@laurachiatti82) in data: 13 Giu 2020 alle ore 5:13 PDT

Da lui ha avuto i due bellissimi bimbi.