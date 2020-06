Elodie esagerata, abito bianco e tutta scosciata, bellissima – Foto

Elodie in total white, capelli neri e fluenti, tacchi vertiginosi e sguardo seducente, da vero “Ciclone” nel suo ultimo scatto Instagram

Più sexy ed esagerata che mai. Elodie si mostra in una mise che incanta e la rende quasi irriconoscibile. Lunghi e fluenti capelli neri che non sono più raccolti nelle treccine di “Guaranà”. La cantante, ex di Amici di Maria De Filippi, come non l’abbiamo mai vista.

Sensuale e più bella che mai in una perfetta abbronzatura esaltata da un abito bianco, davvero succinto. Seno contenuto ma gambe in bella viste. È tutta scosciata con dei tacchi vertiginosi Elodie nel suo ultimo scatto nel quale si mostra in una scena che ricorda un po’ il celebre film di Pieraccioni. Affianco a lei due motociclisti d’eccezione: Takagi e Ketra.

La bella cantante è pronta infatti per una nuova e scoppiettante avventura musicale che la coinvolgerà per tutta l’estate. La foto anticipa già qualcosa: “Olè 💃🏽 CICLONE è fuori ora su tutte le piattaforme! 🌪 Link in bio @takagibeatz @ketra_boomdabash @mariahangeliq @gipsykingsofficial”.

Nello scatto Elodie è davvero un ciclone di bellezza e sensualità. Ma cosa avrà voluto dire?

LEGGI ANCHE -> Caterina Balivo, accappatoio e sexy relax sul letto, la bellezza – foto