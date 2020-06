Stranezze che si possono mangiare. Colla, argilla, gessetti…

Colla, argilla, gessetti e tante altre stranezze da mangiare. Ecco quali sono le cose che non sapevamo si potessero ingerire

Sono molte le cose che non sappiamo di poter mangiare. Stranezze che neanche in un’altra vita pensiamo di poter ingerire, bizzarre senza dubbio. Scopriamo insieme quali sono. Il gesso, per esempio, non è tossico come tutti pensano ma è ricco di calcio. Ciononostante, non bisogna ingerirlo per periodi prolungati in quanto danneggia la salute. La colla non è tossica, il che significa che tecnicamente si può mangiare, anche se il corpo non può processarla. La sua presenza nell’organismo provoca mal di stomaco se consumata spesso. I lombrichi sono una buona fonte di calcio, ferro e proteine, ma attenzione a quelli parassiti.

Stranezze da ingerire, quali sono

Il tabacco è tecnicamente commestibile e vanta addirittura proprietà antisettiche e antiparassitarie; Il guscio d’uovo può essere macinato e aggiunto al cibo per aumentare l’apporto di calcio; l’oro è un elemento chimico inerte, molto utilizzato nella guarnizione, e nessuno poteva immaginare. L’ortica perde le sue proprietà urticanti una volta bollita, e può essere usata in molte ricette e bevande calde. Il nocciolo di avocado è ricco di fibre e antiossidanti. Può essere integrato in frullati e yogurt. Molti non pensano sia commestibile, e invece la cresta di gallo è un ingrediente di molte pietanze della cucina italiana, francese e cinese. Sapevate che l’argilla alimentare contiene magnesio e altri minerali utili al nostro corpo? E la carta? Si può mangiare in piccole quantità. È comunque trattata chimicamente, quindi meglio non esagerare.

Tante altre cose sono commestibili e spesso utili per il nostro organismo. E’ molto bizzarro ma è così, basta non esagerare.