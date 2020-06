Non serve più il lockdown secondo Anthony Fauci ma nel frattempo in alcuni stati i numeri salgono. E per il Washington Post Trump ha avuto un ruolo nello sviluppo della malattia in terra americana.

Anthony Fauci ha dichiarato che a suo parere il lockdown non serve più negli USA. Affermazione che ha destato stupore dato che negli States i contagi sono sempre molti. In base a quanto ha dichiarato all’agenzia di stampa France Presse Fauci pensa che non “dovremmo parlare di tornare al lockdown”, bensì che “parleremo di tentare un migliore controllo di quelle aree del paese che sembrano avere un aumento dei casi”.

Eppure l’Ansa ha titolato “Florida e il Texas sono ormai i nuovi epicentri della pandemia negli Usa”. Infatti, nei due stati si è registrato un record di casi nuovi dall’inizio della pandemia: nelle ultime 24 ore 3.516 in Texas e 3.207 in Florida. Nei due paesi i contagi sono arrivati rispettivamente a 100 mila e 86 mila contagi.

Ma anche in Arizona e in Lousiana la situazione non è delle più felici e in California sarà obbligatorio indossare le mascherine nei luoghi pubblici. Trump ha recentemente annunciato l’imminenza sia di un vaccino sia di terapie.

Perché il blocco dei voli in marzo potrebbe aver aiutato la diffusione del virus negli Usa

Il presidente degli USA Trump ha dichiarato che la Cina potrebbe aver diffuso di proposito il virus, un attacco questo che pesa sul piano dei rapporti tutt’altro che idilliaci tra le due potenze mondiali.

Nel frattempo, indipendentemente dalle responsabilità cinesi, in queste ore si critica la decisione di Donald Trump di bloccare i voli dall’Europa in marzo perché avrebbe di fatto contribuito a diffondere il coronavirus negli Stati Uniti.

Questo perché l’annuncio di Trump non fu chiaro e ha indotto molti americani a scappare dall’Europa cosa che avrebbe, secondo il Washington Post, causato panico negli aeroporti e quindi meno controlli.

