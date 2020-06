Valentina Vignali in piscina, il costume che incanta i fans – FOTO

Valentina Vignali, oltre ad essere una giocatrice di basket molto apprezzata, è anche un’influencer ed una donna bellissima. Con le sue curve mozzafiato i scatti che pubblica sono tutti bellissimi e tolgono il fiato e su Instagram ha tantissimi likes e seguaci che ogni giorno le fanno tanti complimenti.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>> Vi ricordate Mimmo? Oggi è così

Valentina Vignali e l’ultimo scatto in piscina fa impazzire i fans

Valentina qualche anno fa è stata sotto ai riflettori per la sua storia d’amore con Stefano Laudoni. I due, che erano stati insieme per quattro anni, si sono lasciati quando lei ha scoperto che lui l’aveva tradita. Ci sono stati poi diversi ritorni di fiamma, perché lei era molto innamorata e lo ha perdonato molte volte prima di decidere di mettere definitivamente un punto alla loro storia. Con la sua partecipazione al Grande Fratello Vip, Valentina ha rivelato di aver cominciato a frequentare un ragazzo che la rendeva molto felice, Lorenzo. Quando è uscita dalla casa, quel ragazzo lo ha ritrovato e ad oggi stanno ancora insieme. Valentina è molto felice e innamorata, e ha finalmente ritrovato la felicità quando pensava di non poterlo essere mai più a causa di quella brutta storia.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>> Vi ricordate Matilde? Oggi è così

Valentina oggi è più bella che mai e pubblica spesso sui social foto che fanno impazzire i suoi fans, che ogni giorno la riempiono di complimenti e di likes. Valentina pubblica anche storie di vita quotidiana, dove condivide con i suoi followers tutto quello che vive ogni giorno insieme ai suoi amici e al suo amato fidanzato.