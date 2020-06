Vi ricordate Anna di Elisa di Rivombrosa? Oggi ha 56 anni ed è così – FOTO

Elisa di Rivombrosa oggi ritorna su Canale Cinque a grandissima richiesta. La fiction del 2003, con i protagonisti Vittoria Puccini e Alessandro Preziosi, ha fatto sognare tutta Italia. Un trampolino di lancio per una giovanissima Vittoria, che da lì è diventata una delle attrici più affermate del cinema e della televisione. Lei e Alessandro si innamorarono sul set e oggi, anche se non stanno più insieme, sono legati dall’amore per la figlia. Nella fiction sono passati tanti attori, tanti volti, uno dei più famosi e che non dimenticheremo mai è quello di Anna, la sorella di Fabrizio. Volete vedere com’è oggi?

Era Anna di Elisa di Rivombrosa, oggi Antonella Fattori è così

Anna è sicuramente il personaggio più amato e più odiato della fiction. Legata alla famiglia ma anche alle tradizioni, all’inizio fa molta fatica ad accettare l’amore tra suo fratello ed una serva, motivo per cui si allea spesso con Lucrezia per farli lasciare. Lucrezia, invece, ricopre proprio il ruolo della cattiva, quella eternamente innamorata di Fabrizio che fa di tutto per ritornare con lui dopo che si sono lasciati tanti anni fa. Anna alla fine della prima serie però torna sui suoi passi, quando vede suo fratello soffrire, e va a cercare Elisa quando lei perde il bambino e decide di lasciare libero Fabrizio. Da lì diventano come sorelle.

A ricoprire il ruolo di Anna è Antonella Fattori, che oggi è così. Su Instagram ha più di 4mila followers e condivide spesso vecchie foto della fiction.

