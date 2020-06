Anziano ridotto alla fame ruba al supermercato. Scatta la denuncia

Anziano ridotto alla fame ruba viveri di prima necessità per lui e la moglie. Non è bastato chiedere scusa, scatta la denuncia nei suoi confronti

Il coronavirus ha scoperchiato ed accentuato una crisi econominca che già si stava consumando da tempo per molti italiani, soprattutto anziani. Persone che hanno lavorato per decenni per ritrovarsi al tramonto della loro vita con un pugno di mosche. Non ha rubato l’ultimo ritrovato tecnologico, nè un gioiello, nè qualche oggetto di marca o di evidente superficialità. L’anziano sorpreso Campodarsego in provincia di Padova ha sottratto del cibo. Con una pensione che ammonta a meno di 500€ non riesce a sostenere se stesso e la moglie.

I dipendenti del supermercato Prix-quality si sono accorti subito che qualcosa non andava dal suo comportamento. Guardingo, sudato, in evidente stato di agitazione. Gli è stato chiesto di aprire la sua borsa. All’interno conteneva prodotti alimentari di prima necessità per un importo di 65 euro. L’uomo, 75 anni, è incensurato. Non aveva mai compiuto un gesto simile. “Chiedo scusa a tutti, sono mortificato.” Ha sottratto pasta, affettati e formaggio per poter andare avanti e non morire di fame. Non ha fatto nessuna resistenza l’anziano ridotto alla fame. E’ scoppiato in un pianto senza freni, molta gente è accorsa e si è proposta di poter pagare la spesa. Non è servito a nulla.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Il personale del supermercato ha chiamato il 112. Sono sopraggiunti poco dopo i carabinieri della stazione di Campodarsego.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Levante, Macarena sensuale su tik tok, è un pieno di like – video