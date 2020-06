Levante, Macarena sensuale su tik tok, è un pieno di like – video

Levante è più social che mai. Non solo Instagram ma anche Tik tok. In quarantena i vip si sono allenati a pubblicare video molto divertenti

Levante è ora anche su TikTok. E non è l’unica. Durante la quarantena molti vip si sono impegnati a fare dei video davvero divertenti e stravaganti con questa nuova applicazione che si è diffusa a macchia d’olio soprattutto tra i giovani.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Barbara D’Urso, ustione di secondo grado per la conduttrice

Levante e la sua speciale Macarena

Levante è salita sul palco di Sanremo lo scorso Febbraio. La donna ha conquistato tutti con il brano Tikibombom. Il suo talento l’ha resa una cantante internazionale. Dopo aver partecipato all’undicesima edizione di XFactor nel 2017, Levante ha iniziato la scalata del successo. Ora in questo momento di “pausa” si diverte a girare video su TikTok per interagire ancora di più con i suoi fan.

Per vedere il video di Levante clicca qui>>>https://www.tiktok.com/@levanteofficial/video/6839400237883280645?u_code=d918j12bj6fa7k&preview_pb=0&language=en&_d=d918j07i78ma2f&share_item_id=6839400237883280645×tamp=1592530731&utm_campaign=client_share&app=musically&utm_medium=ios&user_id=6751022855683638277&tt_from=copy&utm_source=copy&source=h5_m

Il vero nome della cantante è Claudia Lagona. Su Instagram qualche giorno fa ha pubblicato una sua foto per lanciare un segnale. In questo momento il mondo della musica si trova in difficoltà a causa dell’emergenza covid-19.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Elisa D’Ospina | compleanno in rosso | la gonna si alza e si vede tutto | FOTO



Intanto i suoi fan sperano che Levante partecipi alla prossima edizione di Sanremo. A febbraio, su quel palco, è stata veramente una star.