Elisabetta Canalis, VIDEO divertente con la figlia, bellissime

La showgirl Elisabetta Canalis ha condiviso su Instagram un video divertente in cui è insieme a sua figlia che le fa da truccatrice

Elisabetta Canalis ha postato un video su Instagram in cui è insieme alla figlia piccola di 4 anni, Skyler Eva Perri, che le fa prima da truccatrice e poi da stilista, facendola vestire con abiti di un rosa molto sgargiante, per immagini molto tenere, dolci e divertenti. Mamma e figlioletta si scambiano un piccolo tenero bacio e si vede che si adorano. La bambina è nata quasi 5 anni fa, il 29 settembre 2015, dalla relazione stabile che sua mamma Elisabetta ha con il marito, un chirurgo italo-americano di nome Brian Perri. La famiglia risiede a Los Angeles.

Elisabetta Canalis: la vita privata della showgirl

Just for today ❤️

La Canalis ha avuto, nei primi del 2000, una relazione con l’ex calciatore Christian (detto ‘Bobo‘) Vieri. Da luglio del 2009 al giugno del 2011 è stata poi fidanzata con il noto attore statunitense George Clooney. Nel settembre del 2014 si è sposata con il suo attuale marito Brian Perri ad Alghero, a pochi chilometri di distanza dalla sua città natale, Sassari.

Back to freedom ✨

La showgirl e attrice sarda, nonché modella, è molto attiva sui social (ha più di 2 milioni e 600 mila follower), non solo condividendo foto sue e con sua figlia ma anche video e foto impegnate come quelli sulle violenze perpetrate negli Stati Uniti ai danni degli afroamericani come George Floyd, ucciso, lo ricordiamo, da un poliziotto a Minneapolis.