Chiara Ferragni a Portofino con un costume che non copre nulla – FOTO

Chiara Ferragni ha condiviso uno scatto sui social in cui è su una barca a Portofino e indossa un costume molto striminzito, che copre poco.

Chiara Ferragni ha condiviso una foto su un barca nei bellissimi mari di Portofino. La fashion blogger ha addosso un costumino azzurro molto striminzito che copre proprio poco delle sue grazie. La didascalia alla foto della Ferragni è stata la seguente:“Bringing you to another favorite spot of mine in Italy: Portofino 💘 In @calzedonia bikini #ChiaraWearsCalzedonia #Calzedonia #adv”.

Chiara Ferragni e Fedez nella piazzetta delle Cinque Terre: boom di prenotazioni nella casa dove ha alloggiato la coppia

Visualizza questo post su Instagram Breakfast here ❤️ #TheFerragnez #supplied Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni) in data: 20 Giu 2020 alle ore 5:14 PDT

Dopo il soggiorno alle Cinque Terre Chiara Ferragni e Fedez sono giunti nella famosa “piazzetta”. Sembra essere l’estate dei blogger, invitati dalle Regioni a passare le loro vacanze in Italia e c’è stato subito un ritorno economico per la casa che li ha ospitati alle Cinque Terre. C’è stato infatti un boom di prenotazioni e il titolare ha detto di aver assunto nuovo personale per gestire la richiesta delle tantissime persone che volevano alloggiare dove hanno dormito i Ferragnez.

Visualizza questo post su Instagram Tonight in Portofino ❤️ Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni) in data: 19 Giu 2020 alle ore 12:21 PDT

La cosa certa è che la coppia di Vip riscuote successo ovunque vada.