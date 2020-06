Pamela Prati, senza veli e in piena “libertà” – FOTO

Pamela Prati fa impazzire i suoi followers su Instagram: lo scatto in spiaggia in totale libertà fa perdere la testa a tutti

Visualizza questo post su Instagram Libertà 🌺 Un post condiviso da 🌺𝓟𝓪𝓶𝓮𝓵𝓪 𝓟𝓻𝓪𝓽𝓲🌺 (@pamelaprati) in data: 20 Giu 2020 alle ore 5:53 PDT

Per lei gli anni sembrano non passare mai e ogni giorno riesce a stupire tutti con il su fisico che fa invidia anche alle ragazzine. Lei è Pamela Prati che lascia tutti di stucco su Instagram.

Dopo un periodo in cui si mostrava poco, complice la trista vicenda che l’ha portata alla ribalta lo scorso anno con la finta relazione con Mark Caltagirone, ora Pamela è più vigorosa che mai. Si è rigenerata nel corpo e nello spirito la soubrette del Bagaglino che negli ultimi tempi non disdegna di mostrare nuovamente il suo fisico conturbante.

Si susseguono a ruota libera gli scatti che la immortalano in pose sexy e mai volgari. L’ultima la ritrae in spiaggia, forse in una di quelle vedette di legno, tipiche delle postazioni da bagnini. Lei indossa un costume colorato, un bikini succinto ma garbato che lascia però in bella vista il corpo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Pamela Prati, un sogno tutto rosa, il body da infarto – FOTO

È piegata la Prati, sulle mezze punte, ed i capelli lunghi e sempre scurissimi, volano liberi al vento. E lo scrive anche lei a corredo della foto: “libertà” senza aggiungere altro. Forse proprio a denotare la sua ritrovata serenità e liberà da un passato non troppo lontano che fino a tempo fa è stato ingombrante.