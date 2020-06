Emma Marrone , lo scatto insieme alla cosa che ama di più – FOTO

Emma Marrone. La cantante salentina ritrova il sorriso, lo mostra in uno scatto pubblicato su Instagram insieme a tre persone speciali

Le ultime volte che aveva parlato con il suo pubblico a mezzo social, l’avevamo trovata disperata, in lacrime. Emma Marrone, la bella cantante salentina, ha subito fortemente il contraccolpo dovuto agli effetti personali del Coronovirus.

Il 2020 infatti doveva essere un anno speciale per lei. Risale infatti a dieci anni prima la sua vincita al talent show Amici di Maria de Filippi, decretando così l’inizio ufficiale della sua carriera. Da lì tutto in salita: una vittoria al Festival di Sanremo con la canzone Non è l’inferno, ha rappresentato l’Italia all’Eurovision Song Contest, milioni di dischi venduti.

Il concerto all’Arena di Verona previsto per i giorni passati, avrebbe dovuto essere la celebrazione di un sogno realizzato. 10 anni di carriera e il festeggiamento per il suo 36° compleanno sfumati nell’aria. I piani non sono andati come previsto. Tutti gli spettacoli sono stati cancellati o rimandati, compreso il suo. “Avevo bisogno di fare questo concerto per vendetta nei confronti della vita. Volevo dimostrare di avercela fatta un’altra volta” – ha dichiarato la cantante, piangendo tristemente di fronte alla telecamera. “Ho riflettuto molto su tante cose e spero di essere cambiata in meglio in questo periodo. Quando tornerò spero di essere più consapevole e meno spaventata.”

Emma Marrone si consola con gli affetti più cari

Oggi però la ritroviamo finalmente sorridente. Il merito è di tre persone speciali che le stanno sempre accanto: mamma Maria, papà Rosario e il fratello Checco. Emma Marrone pubblica sul suo profilo Instagram una foto di famiglia. I protagonisti dello scatto sono uniti, belli sorridenti. “Sorridiamo tutti nello stesso modo. Famiglia.” Questo è il messaggio che la cantante accompagna all’immagine.

E’ proprio vero, la somiglianza è palese. I fan sembrano apprezzare, felici di ritrovare la propria beniamina finalmente serena: “Siete bellissimi”, “Stupendi”, ” Che belli che siete”, “Meravigliosi”.

Oltre 120mila like in pochissime ore per questo scatto scatto. Auguriamo ad Emma Marrone di poter festeggiare presto insieme al suo pubblico e di regalarci presto tanta buona musica.

