La sensualità e la prorompenza di Mercedesz Henger non hanno eguali. La figlia di Eva si mostra bellissima come mai prima, i suoi fans sono incantati.

Tra le usanze più diffuse dai vip nelle loro interazioni social, c’è quella di fornire delle massime e degli insegnamenti di vita ai loro followers. Ed a quanto pare Mercedesz Henger non è da meno. La bellissima figlia di mamma Eva (che a sua volta resta incantevole e totalmente in grado di poter competere proprio con Mercedesz, n.d.r.) si lascia andare a quello che pare a tutti gli effetti un piccolo sfogo.

LEGGI ANCHE –> Ginevra Lamborghini | la sorella di Elettra senza veli allo specchio | FOTO

La 28enne Mercedesz scrive: “Finché tu sei felice e loro no, vincerai sempre tu”. E tagga poi il fidanzato Lucas Peracchi. Un modo per evidenziare la felicità dei due innamorati, che da pochi giorni hanno festeggiato il loro anniversario. Ma anche un modo forse per zittire qualcuno che sarà evidentemente invidioso, a detta della ragazza.

LEGGI ANCHE –> Antonella Mosetti alza il top e si vede tutto quanto | FOTO

Mercedesz Henger, bellissima e sensuale come nessuna

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.