Miriana Trevisan, bella da morire e un décolleté da urlo – FOTO

Miriana Trevisan incanta su Instagram: la showgirl napoletana ha postato uno scatto lasciando tutti a bocca aperta.

Miriana Trevisan è una showgirl molto amata e seguita dagli italiani. Dopo aver partecipato alle prime tre edizioni di ‘Non è la Rai‘, ha raggiunto la notorietà diventando velina del programma ‘Striscia la notizia e conducendo ‘Paperissima Sprint’. La nativa di Napoli ha anche preso parte ad altri programmi di successo come ‘La Corrida’ e ‘Pressing’. Nonostante un’età non più giovanissima, Miriana è sempre spettacolare ed è in forma smagliante. L’ultimo scatto pubblicato in rete mette in luce la sua bellezza e la sua sensualità.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Miriam Leone, ultima foto su internet: è riuscita ancora ad incantare il web

Miriana Trevisan fa impazzire i suoi fan

La 47enne ha un buon seguito sui social: il suo account vanta più di 138mila follower. Poco fa la bellissima showgirl ha condiviso su Instagram uno scatto particolarmente interessante. Se siete curiosi, cliccate su successivo.