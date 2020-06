Miriam Leone, ultima FOTO su internet: è riuscita ancora a incantare il web

Miriam Leone ha condiviso uno scatto su Instagram in cui mostra il suo bellissimo viso in primo piano e sul collo appare una collana rosso sgargiante

Miriam Leone ha pubblicato una foto di lei in primissimo piano, bellissima come sempre con al collo una sgargiante collana rossa. La didascalia è stata la seguente: “Vi aspetto in edicola, su @grazia_it e su @primevideoit con “L’ amore a domicilio” #gratitude #love #accussì”. La Leone infatti proprio tre giorni fa ha pubblicato sui social la copertina del settimanale ‘Grazia‘, che la ritrae in costume intero a strisce bianche e nere e una camicia azzurro scuro. La scritta sulla copertina del settimanale in edicola questa settimana è “La voglia di mare alla fine del tunnel”, in riferimento al desiderio di andare in vacanza dopo mesi di chiusura totale per il lockdown attuato dal governo per la pandemia da Covid-19.

Miriam Leone protagonista del nuovo film di Emiliano Corapi, ‘L’amore a domicilio’

Dallo scorso 10 giugno è possibile guardare su Prime Video ‘L’amore a domicilio‘, il nuovo film diretto dal regista Emiliano Corapi che vede come protagonista proprio la Leone. L’attore Simone Liberati interpreta Renato, giovane assicuratore, che si innamora quasi per caso di una donna interpretata dall’attrice catanese. Anna – questo il nome della giovane – vive ai domiciliari per aver commesso una rapina a mano armata.

Renato dedicherà così tempo soldi per aiutarla, finendo coinvolto in una rapina con Franco (interpretato da Fabrizio Rongione), ex fidanzato di Anna da poco evaso di galera.