Riapertura scuole, la proposta della Ministra Azzolina

La Ministra dell’istruzione Azzolina ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui ha illustrato il suo piano per la riapertura delle scuole.

Il coronavirus ha sicuramente influenzato le vite di tutti. I dati inerenti al nuovo Covid-19 nel nostro paese sono da brividi: ad oggi si contano più di 238mila casi e più di 34mila decessi. Il governo, per ridurre la diffusione del virus, impose il lockdown da marzo a maggio. Tantissime attività furono chiuse, così come luoghi rischiosi come scuole, cinema, teatri, sale da gioco, musei e parchi. L’obiettivo, fin dall’inizio dell’emergenza, è sempre quello di assicurare il distanziamento sociale e di mantenere la distanza di sicurezza. La chiusura delle scuole è stato un duro colpo per tutti. Gli insegnanti hanno fatto lezione usando gli strumenti digitali collegandosi con gli studenti attraverso il web. Secondo alcuni studi, la prolungata chiusura delle scuole può avere effetti dannosi sui bambini. La Ministra dell’istruzione, Lucia Azzolina, ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui ha spiegato il piano per la riapertura.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Scuola, dal Miur presto le linee-guida per il ritorno tra i banchi

Riapertura scuole, le dichiarazioni di Lucia Azzolina

Lucia Azzolina ha parlato qualche giorno fa Aai microfoni di Radio 24 dell’esame di Stato. “Quest’anno la maturità sarà diversa ma non meno importante rispetto agli anni scorsi. Anzi lo sarà di più perché questa volta gli esami non chiudono l’anno scolastico ma ci riportano in classe“. La Ministra ha svelato di aver proposto come data di apertura alle Regioni il 14 settembre. “A breve daremo le linee guida. Già dal 1 le scuole riapriranno per consentire agli studenti che ne hanno bisogno di recuperare eventuali lacune“. In alcuni Stati l’esame è stato cancellato.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Aggiornamento Protezione Civile: il bollettino del 20 giugno

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale , seguici anche su sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Lucia Azzolina ha infine spiegato di essere molto soddisfatta dell’organizzazione degli esami in presenza.