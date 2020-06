Regionali in Campania: perchè è proprio lui il favorito?

Nonostante le aspre critiche sulla data del voto, si avvicinano le Regionali in Campania. E, a quanto pare, i campani hanno già un favorito.

Le Regionali in Campania si avvicinano ed al contempo si fanno sempre più fitte le supposizioni sulle probabili candidature a governatore della Regione. Già diversi volti noti, tra cui il magistrato antimafia Catello Maresca e l'attuale sindaco di Napoli Luigi De Magistris hanno dovuto smentire le voci riguardo alla loro corsa per il posto. Tra i tanti nomi, quello di Valeria Ciarabino per i 5 Stelle e di Stefano Caldoro per il centrodestra. Un nome, quello di Caldoro, che non mette tutti d'accordo. Matteo Salvini, leader della Lega, ha infatti recentemente espresso le sue perplessità riguardo al candidato, proveniente dalle fila di Forza Italia. "Caldoro è una brava persona, ma i campani che scelgono Lega chiedono il cambiamento" ha sostenuto Salvini. Voci discordanti dunque, ma, a rigor di logica, manca ancora un candidato all'appello. Chi corre per il Pd?

Vincenzo De Luca, dalla popolarità sul web alla popolarità nei sondaggi

Ebbene sì, è proprio Vincenzo De Luca il favorito alle Regionali in Campagna. De Luca, attuale governatore della Regione, pare sempre più vicino ad essere rieletto. Il governatore uscente corre per il Pd ed in passato ha stretto alleanze con politici di un certo calibro, come Ciriaco De Mita e Clemente Mastella. Un personaggio tutt’altro che sconosciuto, dunque, la cui popolarità è aumentata esponenzialmente negli ultimi mesi grazie al web. Sono state infatti molteplici le apparizioni di De Luca su Facebook dalla quale ha lanciato baldanzosi attacchi agli altri politici e criticato le misure messe in atto per gestire l’emergenza Covid.

