Matrimonio Amadeus moglie Giovanna Civitillo. Il presentatore tv e l’ex valletta sono legatissimi, quello scherzo de ‘Le Iene’ che mise lui a dura prova.

Che Amadeus fosse geloso di sua moglie Giovanna Civitillo ce ne eravamo resi conto nel 2019. Allora infatti la trasmissione ‘Le Iene’ organizzò uno scherzo al conduttore del Festival di Sanremo 2020.

Nel quale la fedeltà di lei nei confronti di lui venne messa a dura prova, a causa di un pretendente segreto. Ovviamente un complice delle giacche e cravatte in nero più famose della televisione. Alla fine fu tutto uno scherzo. La relazione tra Amadeus e sua moglie in realtà va avanti da molti anni e sempre a gonfie vele. Mai i due hanno dato motivo di far parlare in negativo di loro e della loro lunga relazione, cominciata nel 2003 e culminata con il matrimonio con rito civile nel 2009. Mentre dieci anni dopo, nel 2019, i due si sono sposati in chiesa.

Amadeus moglie, lo scherzo de ‘Le Iene’ fu tremendo

In precedenza Amadeus (vero nome Amedeo Umberto Rita Sebastiani) aveva contratto un primo matrimonio con Marisa De Martino, dal 1993 al 2007. Nello scherzo in questione, lui affrontava faccia a faccia il pretendente, affermando che i suoi doni nei confronti di Giovanna non erano affatti graditi. Poi ne era seguita una lite, interrotta dall’improvviso irrompere de ‘Le Iene’. E giù con gli applausi finali a smorzare la tensione. Dopo quasi 18 anni di relazione ed un figlio, il loro amore è ancora ben saldo. Insieme sono bellissimi e se entrambi ottengono successi ed apprezzamenti sul lato professionale è anche perché si fanno forza e si incoraggiano l’un l’altra.

