Benedetta Fatto in casa , crostatine di crema di mele, ricetta – VIDEO

Benedetta Rossi prepara la sua nuova video ricetta: crostatine a forma di rosa con una tecnica facilissima per creare i petali e agevolare la cottura delle mele in forno.

Benedetta Rossi continua a farsi amare da tutti i suoi followers con ricette sempre facili da realizzare e molto economiche. Aspetti che in pochi anni l’hanno resa una delle food blogger più conosciute nel panorama italiano. Scopriamo insieme l’ultima ricetta postata sulla sua pagina Instagram: crostatine di crema e mele, ricetta facile per dolcetti alle mele dall’aspetto elegante e sofisticato.

INGREDIENTI

PER LA FROLLA:

2 uova

100g di zucchero

80g di girasole

380 g di farina

1/2 cucchiaino di lievito

PER LA CREMA:

1 uovo

2 cucchiai di zucchero

2 cucchiai di farina

250 ml di latte

un pò di buccia di limone

2 mele

Procedimento

In una ciotola rompiamo le uova, aggiungiamo lo zucchero, l’olio di semi, mezzo cucchiaino di lievito. Iniziamo ad impastare e cominciamo ad aggiungere farina poco alla volta, incorporandola tutta. Lavoriamo bene l’impasto con le mani per ottenere una bella consistenza liscia ed elastica. Questa pasta frolla senza burro è istantanea e non ha bisogno di riposare.

Prepariamo la crema per il ripieno. Mettiamo a scaldare il latte. Prendiamo un pentolino e rompiamo un uovo, aggiungiamo lo zucchero, la farina e mescoliamo bene con una frusta. Aggiungiamo il latte bollente, mescoliamo e portiamo sul fuoco, aggiungiamo la scorza di limone. lasciamo cuocere sempre mescolando finché si addensa. Spegniamo il fuoco e togliamo la scorza di limone. Ora copriamo il pentolino con la pellicola per evitare che si formi una crosticina mentre raffredda. Teniamo da parte la crema.

Riprendiamo la pasta frolla senza burro e la stendiamo con il mattarello per ottenere una sfoglia. Con un coppapasta del diametro di 8 cm, o con un bicchiere, ricaviamo dei dischi dalla sfoglia. Prendiamo uno stampo per muffin imburrato e infarinato. Sistemiamo ognuno dei dischi sullo stampo per muffin facendolo aderire bene ai bordi. Riempiamo con la crema.

Prendiamo due mele, le tagliamo a metà, eliminiamo il torsolo, ma teniamo la buccia. Con un pelapatate ricaviamo delle fettine sottili. Ora diamo forma alla rosa. Prendiamo una fettina, la arrotoliamo e la infiliamo al centro della crema. Sistemiamo attorno altre fettine in modo da formare i petali della rosa.

Mettiamo lo stampo in forno statico a 180° per circa 20 minuti oppure in forno ventilato a 170° per circa 20 minuti. Terminata la cottura sistemiamo le crostatine di crema e mele in un piatto e spolveriamo di zucchero a velo.

