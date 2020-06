Federica Panicucci, una sirena piena d’erotismo sul Bagnasciuga – foto

Federica ha mostrato la sua forma smagliante e le sue ‘curve’ in uno splendido scatto su Instagram.

Federica Panicucci è sempre stata molto seguita dagli italiani. La conduttrice ha sempre mostrato il suo fascino e la sua bellezza. Il suo account Instagram è seguito da più di 984mila account: sul noto social network la 52enne pubblica immagini da capogiro illuminando il web. Le sue fotografie sono sempre molto apprezzate: nonostante un’età non più giovanissima, Federica è in forma smagliante e ha un fisico marmoreo. Qualche ora fa, la classe ‘1967’ ha messo in rete uno scatto in spiaggia da impazzire.

La foto in bagnasciuga di Federica Panicucci

Federica Panicucci ha condiviso una foto da cardiopalma. La conduttrice ha messo in luce le sue straordinarie forme. Curiosi di vedere l’immagine? Cliccate su successivo.