Per Mara Venier gesso ed infortunio al piede dovrebbero essere il passato. Ma il condizionale è d’obbligo visto quanto accaduto adesso.

Visualizza questo post su Instagram Dopo tre settimane…..ancora così ……😱😱😱😱😱😱ci vediamo domenica…..😂😂😂😂❤️ #ridiridi #fratturacuboide Un post condiviso da Mara Venier (@mara_venier) in data: 19 Giu 2020 alle ore 3:09 PDT

Per Mara Venier il peggio è alle spalle. Il riferimento è alla caviglia fratturata poco più di tre settimane fa a seguito di un incidente domestico.

Nonostante ciò, la 69enne amatissima conduttrice televisiva veneziana non ha interrotto la propria partecipazione a ‘Domenica In’ Forte di uno sgabello dove tenere a riposo l’arto, Zia Mara è andata avanti con le sue ospitate e le sue interviste. Qualche giorno fa lei stessa ha mostrato come sta il piede subito dopo avere tolto il gesso. Purtroppo permane un grosso livido violaceo, non certo bello da vedere.

E la caviglia è ancora gonfia.“Dopo tre settimane…..ancora così ……ci vediamo domenica….”. Queste le sue parole, accompagnate però da tante faccine divertite. Un post che è servito per dare coraggio a sé stessa oltre che per tranquillizzare i tanti fans che non la lasciano mai sola. Intanto la sua ‘Domenica In’ chiuderà a breve. Ed anche questa edizione si è rivelata essere un vero e proprio trionfo televisivo, essendo uno dei programmi della Rai più visti in assoluto.

Visualizza questo post su Instagram Grazie a tutti…..un abbraccio amici di Instagram…….@lanostratvit Un post condiviso da Mara Venier (@mara_venier) in data: 15 Giu 2020 alle ore 2:18 PDT