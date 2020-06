Enzo Iacchetti racconta della malattia del figlio: “Me ne occupavo io”

Enzo Iacchetti, personaggio comico di Striscia la Notizia racconta della terribile malattia che ha colpito il figlio Martino: “Facevo tutto io“

Ospite della trasmissione Verissimo, programma Gossip condotto da Silvia Toffanin, Enzo Iacchetti racconta del rapporto indissolubile che lo lega al figlio Martino.

“Mio figlio ha vissuto momenti tragici, preda di una tremenda malattia” – chiosa nelle prime battute dell’intervista. Martino non ha sempre avuto un punto di riferimento sul quale contare durante la sua difficile esistenza adolescenziale.

Il rapporto di complicità padre-figlio e l’attaccamento alla famiglia per Enzo Iacchetti hanno rappresentato sempre la priorità nella sua vita. Se oggi Martino ha sconfitto il male lo deve soprattutto a papà Enzo che ha sempre girato il mondo per trovare una cura specifica e sconfiggerlo.

La notorietà del personaggio professionista ha aiutato Enzo Iacchetti a trovare la giusta combinazione per risolvere i punti più critici del problema. “L’immagine comica, l‘essere famosi che mi contraddistingue, devo ammettere, ha fatto la differenza” – conclude il comico della Mediaset.

Enzo Iacchetti dal personaggio comico al…malinconico

Nei primi anni di vita di Martino, Enzo Iacchetti era al principio delle battute, che hanno caricato il suo personaggio professionista sul podio della comicità.

Il ritardo dell’apparizione sul grande schermo della Mediaset per il nativo di Castellone è giustificato dall’impegno a riscrivere il destino di vita del figlio. Lo stesso Martino ora, trentenne si è sbilanciato sulla figura del padre, tracciando il suo status malinconico e servizievole pro-valori della vita.

“Mia madre portava i pantaloni, mentre papà Enzo si occupava di me. E’ stato un grande punto di riferimento per me e gliene devo essere grato” – continua Martino. Dietro la comicità e la simpatia del personaggio di Striscia La Notizia si nasconde una personalità pensierosa e malinconica.

“Sembra strano ma è così” – conclude il figlio, che svela “Enzo trascorre il tempo a casa, assorto nei pensieri della lettura di brani comici”.