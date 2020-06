Un 26enne è rimasto chiuso in casa 5 mesi. Wuhan, i medici stentavano a credere alla sua situazione quando lo hanno soccorso

La pandemia in corso ha destabilizzato le persone sotto moltissimi punti di vista e spesso ha intaccato la nostra psiche portando a comportamenti assurdi e pericolosi. Questo il caso di Zhou, ragazzo di 26 residente a Wuhan, ex impiegato in una caffetteria della città focolaio della pandemia cinese.

Il giovane subito dopo lo stop delle attività con lo scoppio della pandemia ha deciso di chiudersi in casa per 5 mesi, senza mai uscire dalla soglia della porta dell’abitazione. Zhou non ha mai goduto di ottima salute fisica ma durante questo periodo di isolamento ha preso circa 100 kg tanto da arrivare a toccare i 280 kg complessivi. Una situazione inverosimile degenerata in cronicità acuta.

Gravi problemi cardiaci e respiratori per il ragazzo 26enne soccorso a Wuhan

Zhou dopo aver compreso la gravità della sua situazione ha così deciso di contattare dei medici e chiedere aiuto. Ha risposto al suo appello il medico Li Zhen, del Wuhan Central University Hospital che non è riuscito a rispondere negativamente alla richiesta d’aiuto del ragazzo. Dai primi accertamenti il medico ha riscontrato subito che Zhou soffriva di gravi problemi cardiaci e respiratori che hanno comportato un immediato intervento chirurgico.

Fortunatamente ora il ragazzo è fuori pericolo e si accinge ad iniziare un percorso assistito di recupero che lo porterà ad una nuova situazione di normalità. Con il consenso del paziente, il medico ha diffuso le immagini sul social network cinese Weibo per far conoscere la sua drammatica storia.

