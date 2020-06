De Luca: “C’è qualcuno che lavora perché ci sia un’epidemia”

Parlando di una possibile seconda ondata di contagi da Coronavirus, Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, sembra lanciare una frecciata a Matteo Salvini

Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, non nomina mai direttamente il leader della Lega, Matteo Salvini, ma il riferimento potrebbe essere proprio a lui. “Noi guardiamo con fiducia, un ritorno dell’epidemia non è inevitabile – sostiene –. Certo, poi c’è qualcuno che lavora per portare seccia, tipo quell’esponente politico che lavora perché ci sia un’epidemia. Ma noi contiamo di scansarla“.

Il governatore campano prosegue. “Noi ci prepariamo rispetto all’ipotesi più pessimistica, non per quelle più ottimistiche – sottolinea –. Abbiamo presentato tre giorni fa al Ministero della Salute un piano ospedaliero aggiornato con il raddoppio dei posti in terapia intensiva, oltre che – osserva – un aumento incredibile di terapia subintensive“, annuncia il politico.

